US-Präsident Biden beschwört internationalen Zusammenhalt

New York: Joe Biden hat seinen ersten Auftritt als US-Präsident vor der UN-Vollversammlung genutzt, um zu weltweiter Zusammenarbeit aufzurufen. Die USA seien zurück am Tisch internationaler Gemeinschaften wie den Vereinten Nationen. Sicherheit, Wohlstand und Freiheit auf der Welt sind nach Worten Bidens so sehr miteinander verbunden wie nie zuvor. Gleichzeitig warb er für friedliche Lösungen von Konflikten. Nach dem Ende des Einsatzes in Afghanistan breche jetzt eine neue Ära der Diplomatie an, so der US-Präsident. Er trat Befürchtungen entgegen, die USA könnten einen neuen kalten Krieg mit China beginnen. Auch eine Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran könne er sich vorstellen, vorausgesetzt die Vereinbarung von 2015 werde eingehalten. Als die größten Herausforderungen nannte Biden die Corona-Pandemie und den Klimawandel.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.09.2021 21:15 Uhr