US-Präsident Biden beschwört internationale Gemeinschaft

Nachrichtenarchiv - 21.09.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Mit der Generaldebatte hat in New York die 76. UNO-Vollversammlung begonnen. Generalsekretär Guterres sagte zum Auftakt des einwöchigen Treffens, die Welt müsse aufwachen. Er verwies auf die Corona-Pandemie und die Klimakrise. Mit Spannung erwartet wurde der erste Auftritt von Joe Biden als US-Präsident. Er nutzte den Auftritt für ein klares Bekenntnis zu internationalen Allianzen wie den Vereinten Nationen. Die Sicherheit, der Wohlstand und die Freiheit der Staatengemeinschaft seien so verwoben wie nie zuvor. Das Ende des Afghanistan-Einsatzes sieht Biden als Start einer neuen Ära der Diplomatie anstelle von militärischen Interventionen. Mit Blick auf China betonte der US-Präsident, er wolle keinen neuen kalten Krieg. - Biden war in Europa zuletzt wegen des Abzugs aus Afghanistan und des U-Boot-Deals mit Australien in die Kritik geraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2021 17:00 Uhr