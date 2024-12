US-Präsident Biden begnadigt Sohn Hunter nun doch

Washington: US-Präsident Biden hat seinen Sohn Hunter begnadigt. In zwei Verfahren war er wegen Steuerhinterziehung und illegalen Besitzes einer Schusswaffe schuldig gesprochen worden. Biden erklärte, die Justiz habe Hunter ungerecht behandelt. Er sei nur herausgepickt worden, weil er sein Sohn sei und das sei falsch. Zuvor hatte das Weiße Haus mehrfach betont, Biden plane keine Begnadigung. Das Strafmaß in beiden Fällen sollte in Kürze verkündet werden.

