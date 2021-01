US-Präsident Biden ändert Trumps politischen Kurs

Nachrichtenarchiv - 21.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der neue US-Präsident Biden hat kurz nach seinem Amtseintritt gleich mehrere Verfügungen unterzeichnet. Als eine seiner ersten Amtshandlungen leitete er die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen ein. In Washington unterschrieb er ein entsprechendes Schriftstück an die Vereinten Nationen. Damit wären die USA in 30 Tagen wieder offizieller Teil des Vertrages. Außerdem sollen die Vereinigten Staaten wieder der Weltgesundheitsorganisation beitreten. Darüber hinaus werde das Einreiseverbot für Menschen aus mehreren mehrheitlich muslimischen Ländern aufgehoben. Auch der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko werde umgehend gestoppt. Laut der Sprecherin des Weißen Hauses hat Biden eine entsprechende Verfügung unterzeichnet, die mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt. Damit werde eine Notstandserklärung Trumps aufgehoben, die Grundlage für die Finanzierung des Baus des umstrittenen Grenzwalls war.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.01.2021 02:00 Uhr