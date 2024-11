US-Popstar Taylor Swift räumt bei den MTV European Music Awards ab

Manchester: US-Superstar Taylor Swift hat bei den MTV Europe Awards zum dritten Mal den Preis als beste Künstlerin erhalten. Die 34-Jährige erhielt auch die Auszeichnungen für den besten Live-Auftritt und das beste Video. Sie bedankte sich in einer aufgezeichneten Videobotschaft. Zum besten Pop-Act wurde die US-amerikanische Sängerin Ariana Grande gekürt. Moderiert wurde die Preisverleihung von der britischen Sängerin Rita Ora. Sie erinnerte auch an den kürzlich gestorbenen Sänger Liam Payne. Er war im vergangenen Monat beim Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires ums Leben gekommen.

