US-Polizist wird nach Tod eines Afroamerikaners wegen Mordes angeklagt

USA ziehen sich aus WHO zurück und beenden Sonderbehandlung von Hongkong

Washington: Die USA ziehen sich vollständig aus der Weltgesundheitsorganisation WHO zurück. Dies teilte Präsident Trump in einem kurzfristig anberaumten Pressestatement mit. Dabei warf er der WHO erneut vor, unter der Kontrolle Chinas zu stehen. Die Organisation habe es versäumt, die notwendigen Reformen umzusetzen, so Trump. Er kündigte an, die bisher gezahlten Mittel anderen globalen Gesundheitsprojekten zukommen zu lassen. Trump hatte der WHO zuletzt eine Frist von 30 Tagen gesetzt, um ihre Struktur substanziell zu verbessern. Diese Frist ist noch nicht verstrichen. WHO-Direktor Tedros hatte zugesagt, das Verhalten seiner Organisation in der Corona-Krise zu einem angemessenen Zeitpunkt von unabhängigen Experten überprüfen zu lassen. - Im Zuge seines Pressestatements kündigte US-Präsident Trump auch an, alle Sonderrechte für Hongkong zu streichen. Die Sonderverwaltungszone sei nicht mehr unabhängig von China und habe daher keine spezielle Behandlung mehr verdient.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2020 23:00 Uhr