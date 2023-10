US-Polizei sucht mit Großaufgebot nach dem Todesschützen

Lewiston: Nach dem Amoklauf mit 18 Toten im Nordosten der USA fahndet die Polizei weiter mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. In der Heimatstadt des Verdächtigen unweit des Tatorts durchsuchten Einsatzkräfte mehrere Häuser und Grundstücke. Die Anwohner der Gegend im US-Bundesstaat Maine sind weiter aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. Schulen und Geschäfte bleiben geschlossen. Der Mann soll vorgestern in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen und in einem Restaurant mit einem Sturmgewehr um sich geschossen und dabei 18 Menschen getötet haben. 13 weitere wurden verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2023 10:45 Uhr