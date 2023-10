US-Polizei sucht mit Großaufgebot nach dem Todesschützen

Lewiston: Nach einem Amoklauf mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei weiter mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Schützen. Am Abend durchsuchten Polizisten mehrere Häuser und Grundstücke in der Heimatstadt des Mannes - mit welchem Erfolg, ist allerdings noch unbekannt. Weil der 40-Jährige mit einem Boot geflohen sein könnte, ist an der Suche auch die US-Küstenwache beteiligt. Anwohner sind aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Der Mann hatte am Mittwoch in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen und in einem Restaurant mit einem Sturmgewehr um sich geschossen und dabei 18 Menschen getötet. 13 weitere wurden verletzt.

