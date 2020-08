US-Polizei nimmt Teenager nach Twitter-Hack fest

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Francisco: Gut zwei Wochen nach einer Hackerattacke auf die Twitter-Konten von Prominenten hat die Polizei einen 17-jährigen Hauptverdächtigen festgenommen. Zwei weiteren jungen Männern wirft die Staatsanwaltschaft in Kalifornien Mittäterschaft und Beihilfe vor. Der 17-Jährige wurde in seiner Wohnung in der Stadt Tampa festgenommen. Er habe keinen Widerstand geleistet. Gegen ihn lägen 30 Anklagepunkte vor, darunter organisierter Betrug, Kommunikationsbetrug, Hacking und die betrügerische Verwendung persönlicher Informationen. Bei dem beispiellosen Twitter-Hack waren die Konten zahlreicher Prominenter gekapert worden - zum Beispiel von Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates und Elon Musk. Auch Firmen-Accounts, etwa von Apple, wurden gehackt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2020 06:00 Uhr