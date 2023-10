US-Polizei durchsucht Häuser, um Todesschützen von Maine zu stellen

Lewiston: Bei der Suche nach dem Todesschützen von Maine durchsucht die US-Polizei mehrere Häuser. Ein Großaufgebot aus schwer bewaffneten Beamten umstellte ein Haus in Bowdoin, dem Heimatort des mutmaßlichen Täters. Die Polizei des Bundesstaats schrieb auf der Plattform X, sie vollstrecke mehrere Durchsuchungsbefehle. Es sei nicht bekannt, ob sich der Verdächtige in einem der Häuser aufhalte. Am Mittwoch hatte ein Schütze in Lewiston mindestens 18 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet. Er ist seitdem flüchtig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2023 04:00 Uhr