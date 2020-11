US-Pharmakonzern Moderna meldet Erfolg mit Corona-Impfstoff

Reisebranche beklagt Milliarden-Verluste

Frankfurt am Main: Die Corona-Krise hat der deutschen Reisebranche in diesem Jahr Verluste in Milliardenhöhe beschert. Im Handelsblatt bezifferte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Fiebig, die Umsatzausfälle auf etwa 28 Milliarden Euro. Zigtausende Reisebüros, -veranstalter und touristische Dienstleister seien demnach de facto geschlossen. Die Reisewarnungen wegen der Corona-Pandemie, so Fiebig, hätten die Branche so gut wie zum Erliegen gebracht. Dies werde weit bis ins nächste Jahr hinein so sein. Vom Bund forderte er mehr Unterstützung, um die 2,9 Millionen Arbeitsplätze in der Reisewirtschaft zu sichern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2020 13:00 Uhr