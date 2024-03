US-Parlament gibt Haushaltspaket frei

Washington: In den USA ist ein drohender Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet. Der Senat verabschiedete in der Nacht ein Haushaltspaket von umgerechnet über einer Billion Euro. Es finanziert einen großen Teil der Geschäfte der US-Regierung bis Ende September. Bereits gestern Mittag hatte eine parteiübergreifende Mehrheit in der anderen Kammer des Parlaments, dem Repräsentantenhaus, die Gelder freigegeben. Präsident Biden muss das Gesetz noch unterzeichnen. Das gilt als Formalie. Bei einem sogenannten Shutdown hätten Millionen Angestellte der Regierung kein Gehalt mehr bekommen. Die Republikaner hatten das Haushaltspaket seit Herbst blockiert. Einige von ihnen stimmten nun dafür. Damit ist ihre Fraktion gespalten in Befürworter und ultrarechte Gegner des Etats.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 09:15 Uhr