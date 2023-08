US Open: Siegemund raus, Djokovic weiter

New York: Tennisspielerin Laura Siegemund ist bei den US Open trotz guter Leistung in der ersten Runde ausgeschieden. Die 35-Jährige aus Metzingen verlor gegen die Weltranglistensechste Coco Gauff aus den USA in drei Sätzen. Die verbleibenden acht deutschen Tennisprofis starten allesamt heute in New York ins Turnier - unter ihnen auch Alexander Zverev. Der dreimalige US-Open-Sieger und Mitfavorit Novak Djokovic hat sein Auftaktspiel in New York souverän gewonnen - mit einem klaren Dreisatz-Sieg gegen den Franzosen Alexandre Müller.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 09:00 Uhr