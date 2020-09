US-Open: Laura Siegemund gewinnt mit Russin das Doppel

USA erinnern an Anschläge vom 11. September 2001

New York: 19 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ist in der US-Metropole der Opfer gedacht worden. Zahlreiche Familienangehörige nahmen an einer Veranstaltung an der Gedenkstätte in New York teil und legten Blumen nieder. Auch US-Vizepräsident Pence sowie der frühere Vizepräsident und jetzige demokratische Präsidentschaftsbewerber Biden waren dabei. Wegen der Coronavirus-Pandemie waren alle Teilnehmer aufgefordert, Masken zu tragen und Abstand zu halten. Zudem wurden die Namen der Opfer diesmal nicht von Familienangehörigen vorgelesen, sondern per Lautsprecher abgespielt. Am 11. September 2001 waren bei dem Anschlag mit entführten Passagiermaschinen rund 3.000 Menschen getötet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 18:00 Uhr