US-Ölpreise sinken auf historisches Tief

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Angesichts der einbrechenden Nachfrage sind die Ölpreise heute auf einen historischen Tiefstand gefallen. So sank der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI* zur Lieferung im Mai zuerst auf unter einen US-Dollar. Zeitweise zahlten Ölproduzenten den Käufern sogar etwas dafür, damit sie den Rohstoff abnehmen. Große Erdölproduzenten wie Russland und Saudi-Arabien kündigten zuletzt deutliche Förderkürzungen an. Experten zweifeln, ob das reicht, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 21:00 Uhr