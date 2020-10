US-Ökonomen erhalten Wirtschaftsnobelpreis

Regierunsgsprecher Seibert bezeichnet die Corona-Lage als ernst

Berlin: Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat am Vormitttag über die aktuelle Corona-Lage gesprochen. Regierungssprecher Seibert sprach in der anschließenden Pressekonferenz angesichts steigender Infektionszahlen von einer ernsten Lage. Nach seinen Worten entscheidet sich in diesen Wochen, ob sich die Zahlen bis Weihnachten erheblich erhöhen. Als höchstes Ziel bezeichnete es Seibert die Infektionsketten nachzuvollziehen durch Kontaktnachverfolgung. Laut Seibert wurde noch nicht ausführlich über das umstrittene Beherbergungsverbot gesprochen. Er verwies auf die anstehende Videokonferenz von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch, wo diese Auflage besprochen werden soll. Inzwischen gibt es in Deutschland mit München und Duisburg zwei neue Corona-Hotspots, in denen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen registriert wurden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2020 13:00 Uhr