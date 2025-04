US-Notenbankchef erwartet wegen Zöllen niedrigeres Wachstum

Washington: Der Chef der Notenbank in den USA, Powell, sieht die Zollerhöhungen von Präsident Trump skeptisch. Er geht davon aus, dass sie das Wachstum des Landes verlangsamen werden. Auch die Verbraucherpreise dürften weiter steigen, so Powell in einer Rede. Er ließ durchblicken, dass die Leit-Zinsen zunächst nicht gesenkt werden. Präsident Trump hatte von der Notenbank eine weitere Zins-Reduzierung verlangt.

