US-Notenbank treibt Leitzins weiter in die Höhe

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die US-Notenbank Fed den Leitzins zum dritten Mal in Folge kräftig erhöht. Die Zentralbank gab eine weitere Anhebung der zentralen Zinssätze um 0,75 Prozentpunkte auf 3,0 bis 3,25 Prozent bekannt. Zudem stellte die Fed weitere Erhöhungen in Aussicht. Mit der strengen Geldpolitik wächst das Risiko, dass die Zentralbank die Wirtschaft bald so stark ausbremst, dass Arbeitsmarkt und Konjunktur abgewürgt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2022 02:00 Uhr