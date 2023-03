US-Notenbank hebt Leitzins nach Bankenbeben weiter an

Meldungsarchiv - 22.03.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Die US-Notenbank FED setzt ungeachtet des jüngsten Bankenbebens ihre Serie an Zinserhöhungen fort. Sie hat jetzt im Kampf gegen die hohe Inflation den Schlüsselsatz um einen Viertel-Prozentpunkt erhöht. Der Leitzins liegt nun zwischen 4,75 und 5,0 Prozent. Zuletzt war in den Vereinigten Staaten unter anderem die Silicon Valley Bank in die Pleite gerutscht. Diese hatte in langfristige US-Staatsanleihen investiert, die dann im Zuge der jüngsten Zinserhöhungen an Wert verloren. Eine weitere US-Regionalbank steht unter Druck. Deshalb hatte es in der Wirtschaft die Hoffnung gegeben, die FED könnte bei den Zinserhöhungen nun eine Pause einlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2023 20:00 Uhr