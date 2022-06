US-Notenbank hebt den Leitzins so stark an wie seit fast 30 Jahren nicht mehr

Selenskyj nimmt Einladung zu den Gipfeln von G7 und NATO an

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj will an den Gipfeltreffen von G7 und NATO teilnehmen. Auf Twitter teilte Selenskyj am Abend mit, er nehme die Einladungen zu den Veranstaltungen Ende des Monats an. Unklar blieb, ob er persönlich anreist oder per Video zugeschaltet wird. Zunächst findet vom 26. bis 28. Juni der G7-Gipfel auf Schloss Elmau statt. Gleich im Anschluss ist das Treffen der 30 NATO-Mitgliedsstaaten in Madrid. Selenskyj bekam heute auch die Zusage für weitere Waffenlieferungen: Die USA werden Artillerie, Munition und Waffen zur Küstenverteidigung im Wert von einer weiteren Milliarde Dollar liefern. Deutschland wird der Ukraine nur drei statt wie ursprünglich geplant vier Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Mars-II zur Verfügung stellen. Hinzu kommen mehrere hundert Raketen. Das wurde bei einem Treffen der NATO-Kontaktgruppe in Brüssel mitgeteilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.06.2022 22:15 Uhr