US-Notenbank Fed erhöht Leitzins erneut deutlich

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Im Kampf gegen die Rezession erhöht die US-Notenbank Fed zum dritten Mal ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte. Das hat die Fed am Abend mitgeteilt. Damit liegt der Zinssatz nun in der Spanne von drei bis 3,25 Prozent. An den Finanzmärkten war mit diesem neuerlichen großen Schritt gerechnet worden. Denn die Inflation in den USA erweist sich mit einer Preissteigerungsrate von zuletzt 8,3 Prozent als hartnäckiger als gedacht. Die Währungshüter signalisierten zudem, dass sie den Leitzins bis Jahresende im Mittel auf ein Niveau von 4,4 Prozent anheben wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 21:00 Uhr