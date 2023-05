US-Notenbank erhöht Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte

Kurzmeldung ein/ausklappen Bayerns LKA wertet Anti-Mafia-Razzia als Erfolg

München: Das bayerische Landeskriminalamt wertet den heutigen Anti-Mafia-Einsatz als Erfolg. Man habe in Deutschland bereits seit drei Jahren ermittelt, ohne dass etwas davon nach außen gedrungen sei, berichtete Kriminalhauptkommissar Waldinger dem BR. Den Festgenommen sei es um Geldwäsche im großen Stil gegangen. Nach seinen Worten wurde heute nur ein Clan der Organisation 'Ndrangheta zerschlagen. Man müsse aber davon ausgehen, dass allein im Raum München, Augsburg und Nürnberg über 100 Mafiosi aktiv seien. - In einer koordinierten Aktion waren heute Ermittler in mehreren europäischen Ländern, Brasilien und Panama gegen die italienische Mafia-Organisation vorgegangen. Es gab etwa 130 Festnahmen, vier davon in Bayern. Die 'Ndrangheta soll sich unter anderem durch Kokain- und Waffenschmuggel finanzieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2023 22:00 Uhr