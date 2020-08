US-Musiker Trini Lopez ist tot

Nachrichtenarchiv - 12.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Palm Springs: Der US-Sänger und Gitarrist Trini Lopez ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren an den Folgen von Covid-19 in einem Krankenhaus in Kalifornien. Das teilte sein Geschäftspartner mit. Lopez war in den 1960er Jahren bekannt geworden mit seinen Interpretationen der Lieder "If I Had a Hammer", "Lemon Tree" und "La Bamba". Er nahm dutzende Alben auf, ging weltweit auf Tour und spielte auch in mehreren TV-Serien und Filmen mit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.08.2020 04:00 Uhr