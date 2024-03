US-Mode-Ikone Iris Apfel stirbt mit 102 Jahren

New York: Die Mode-Ikone Iris Apfel ist tot. Die gebürtige New Yorkerin starb im Alter von 102 Jahren, wie ihre Managerin bestätigte. Apfel fiel durch ihre großen runden Brillen, bunten Kostüme und auffälligen Accessoires sowie ihren weißen Kurzhaarschnitt auf. Sie wurde 1921 im New Yorker Stadtteil Queens geboren. Mit ihrem Mann gestaltete sie als Innenausstatterin über Jahrzehnte die Einrichtung des Weißen Hauses. Anfang 2019, als sie 97 Jahre alt war, nahm die Modelagentur IMG sie unter Vertrag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2024 06:15 Uhr