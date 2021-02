US-Milliardär lädt drei Personen zu Weltraumflug ein

Nachrichtenarchiv - 02.02.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cape Canaveral: Der US-Milliardär Jared Isaacman will im Herbst ins All fliegen und lädt drei weitere Personen zu der Weltraumreise ein. Laut Issacman ist ein Platz bereits an eine Kinderkrankenschwester vergeben. Ein weiterer werde unter jenen verlost, die im Februar für eine Kinderklinik spendeten. Isaacman wäre die erste Privatperson, die mit einem Flug des Weltraumunternehmens SpaceX in den Orbit fliegt und der erste Weltraumtourist seit zwölf Jahren.

