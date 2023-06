US-Militärhilfe für Ukraine wird ein weiteres Mal aufgestockt

Kurzmeldung ein/ausklappen Bei Bootsunglück in Nigeria sterben mindestens 100 Menschen

Abuja: Bei einem Bootsunglück in Nigeria sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kenterte das Boot auf dem Fluss Niger. Da das Unglück spät in der Nacht passierte, bekam am Ufer niemand etwas davon mit. Ein Anwohner berichtete, die Passagiere seien auf dem Rückweg von einer Hochzeit gewesen. In Nigeria sind Boote das Hauptverkehrsmittel. Laut den Behörden sind sie oft überladen und werden schlecht instand gehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2023 22:00 Uhr