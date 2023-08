US-Militär wird ukranische Piloten an F-16-Jets ausbilden

Washington: Das US-Militär wird ukrainische Piloten in den USA an Kampfjets vom Typ F-16 ausbilden. Das hat das Verteidigungsministerium in Washinhgton mitgeteilt. Im September werde zunächst Englisch-Unterricht beginnen, im Oktober dann das Flugtraining. Im Mai hatten die USA den Weg dafür frei gemacht, dass Drittstaaten F-16 an die Ukraine liefern dürfen und auch Piloten ausbilden können. Als weiterer Nato-Staat nach Dänemark und den Niederlanden hat Norwegen heute erklärt, der Ukraine solche Kampfjets zur Verfügung zu stellen. Bei einem Besuch in Kiew kündigte der norwegische Ministerpräsident Støre außerdem an, Flugabwehrraketen vom Typ Iris-T zu liefern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 23:00 Uhr