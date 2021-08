US-Militär fliegt Drohnenangriff gegen IS in Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 28.08.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Als Vergeltung für den Anschlag in Kabul haben die USA einen Drohnenangriff auf den IS geflogen. Nach Angaben des US-Zentralkommandos wurde die Attacke in Ost-Afghanistan durchgeführt und galt einem Planer des regionalen Ablegers der Terrorgruppe. Wie es hieß, wurde der Mann allem Anschein nach getötet. Zivilisten sollen nicht verletzt worden sein. Nach dem Anschlag auf den Kabuler Flughafen hatte US-Präsident Biden Vergeltung für die 13 getöteten US-Soldaten und die mehr als 80 Zivilisten angekündigt. Derzeit sehen die USA für den Flughafen immer noch eine aktute Terrorgefahr. Die Sicherheitsbehörden forderten US-Bürger auf, das Gelände gar nicht erst zu betreten oder sofort zu verlassen. Die USA wollen bis zu ihrem Abzug am Dienstag ihre Evakuierungsaktion fortsetzen. Vor kurzem hat auch Frankreich, nach vielen anderen Staaten, seine Evakuierungsflüge abgeschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2021 07:00 Uhr