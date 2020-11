US-Medien erklären Biden zum Wahlsieger

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Im Weißen Haus kommt es voraussichtlich zu einem Machtwechsel. US-Medien zufolge hat, Joe Biden, der demokratische Herausforderer von Amtsinhaber Trump, die Präsidentenwahl gewonnen. Vorausgegangen war ein mehr als dreitägiger Auszählungsmarathon. Am Abend sicherte sich Biden die Mehrheit im Staat Pennsylvania und damit die Stimmen von 20 Wahlleuten. Trumps ursprünglichen Vorsprung holte Biden unter anderem mit zahlreichen Briefwahlstimmen auf. Gewonnen hat er den Angaben zufolge inzwischen auch in Nevada mit sechs Wahlleuten. Damit verbessert Biden noch einmal seine Position in der absehbaren juristischen Auseinandersetzung mit Trump. Dieser hat für Montag juristische Schritte seines Anwaltteams angekündigt. Momentan stehen noch die Ergebnisse aus Georgia, North Carolina sowie aus Alaska aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 20:15 Uhr