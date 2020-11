US-Medien erklären Biden zum künftigen Präsidenten

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA ist die Entscheidung gefallen: Der demokratische Kandidat Biden hat nach Erhebungen von US-Medien die Präsidentschaftswahl gewonnen. Demnach sicherte sich der 77-jährige den Bundesstaat Pennsylvania. Auch Nevada ging Medien zufolge an Biden. Den US-Sendern zufolge kommt er damit auf mehr als die erforderlichen 270 Wahlleute. Kurz nach Bekanntgabe der Prognosen meldete sich Biden über Twitter zu Wort. Er fühle sich geehrt, schrieb er. Die Arbeit werde hart, aber er wolle der Präsident aller Amerikaner sein. Vize-Präsidentin unter Biden wird die Juristin Kamala Harris. Die 55-jährige Senatorin aus Kalifornien ist dann die erste Frau und die erste Schwarze auf diesem Posten. Der amtierende Präsident Trump will den Sieg seines Herausforderers nicht anerkennen. Sein Anwaltsteam werde juristisch dagegen vorgehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 21:45 Uhr