US-Medien berichten über Leck in chinesischem Atom-Reaktor

14.06.2021 19:15 Uhr

Peking: In China hat es nach einem US-Medienbericht einen Zwischenfall in einem Atomkraftwerk gegeben. CNN spricht von einem Leck, das möglicherweise seit Wochen besteht. Der französische Energiekonzern EDF, der am Bau des Reaktors nahe Hongkong beteiligt war, relativierte den Vorfall. Es gebe keine Dynamik eines Unfalls mit Kernschmelze, hieß es in Paris. Es seien lediglich Gase innerhalb der chinesischen Grenzwerte in die Atmosphäre gelangt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2021 19:15 Uhr