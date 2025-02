US-Luftwaffe greift IS-Ziele in Somalia an

Mogadischu: Bei einem US-Luftschlag gegen Stellungen der Terrororganisation Islamischer Staat in Somalia sind nach Angaben von US-Präsident Trump viele Terroristen getötet worden. Er habe die Luftangriffe angeordnet, schrieb Trump auf der Plattform X. Ziel der Bombardierungen waren nach Pentagon-Angaben IS-Kämpfer in den Golis-Bergen im Norden Somalias. Das Land am Horn von Afrika kämpft seit Jahren gegen die Islamisten, die sowohl in Somalia selbst als auch in den Nachbarstaaten Terroranschläge verüben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 21:00 Uhr