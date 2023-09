US-Late-Night-Shows starten nach Streik wieder

Los Angeles: Nach dem Ende des Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood sollen in den kommenden Tagen die populären Late Night Shows wieder starten. Unter anderem die Moderatoren Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und Stephen Colbert ließen mitteilen, dass sie ab Montag wieder auf Sendung gehen. Wegen des Streiks ihrer Gag-Auoren konnten sie fünf Monate lang keine Sketche und Witze mehr zum Besten geben. Weil allerdings die Schauspieler weiter streiken, werden diese in den Shows als Stargäste vorerst ausbleiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.09.2023 03:00 Uhr