US-Küstenwache meldet weitere Klopfgeräusche

Meldungsarchiv - 21.06.2023 22:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Boston: Bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot "Titan" haben Einsatzkräfte weitere Töne und Klopfgeräusche registriert. Das teilte die US-Küstenwache vor der Presse in Boston mit. Ein beteiligter Experte schränkte allerdings ein, die aufgenommenen Geräusche könnten viele Ursachen haben. So gebe es auch Geräusche von biologischen Stoffen, die für das ungeübte Ohr wie von Menschen gemacht klängen. Das Tauchboot war am Sonntag auf dem Weg zum Wrack der "Titanic", als der Kontakt plötzlich abbrach. An Bord sind fünf Menschen. Bei ihrem Sucheinsatz arbeiten die Küstenwachen der USA und Kanadas gegen die Zeit. Es wird vermutet, dass der Sauerstoff an Bord morgen ausgeht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.06.2023 22:15 Uhr