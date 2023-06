US-Küstenwache findet Trümmerfeld nahe des Titanic-Wracks

Meldungsarchiv - 22.06.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Boston: Bei der Suche nach dem vermissten Mini-U-Boot "Titan" hat die US-Küstenwache in der Nähe des Wracks der Titanic im Atlantik ein Trümmerfeld entdeckt. Wie es in einer Twitter-Nachricht heißt, stieß ein Tauchroboter in einer Tiefe von 3.800 Metern auf die Trümmer. CNN berichtet, dass der Reiseveranstalter des Tauchgangs die Insassen des Mini-U-Bootes für tot erklärt hat. Offiziell bestätigt ist das nicht. Experten sollen jetzt die Daten auswerten. In diesen Minuten findet eine Pressekonferenz in Boston statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2023 21:00 Uhr