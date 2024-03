US-Künstler Richard Serra gestorben

New York: Der US-Bildhauer Richard Serra ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Kalifornier ist mit seinen Kunstwerken überall auf der Welt vertreten. Er arbeitete häufig mit rostendem Stahl und wurde deshalb auch der "Poet des Eisens" genannt. Berühmt wurde Serra 1981 durch eine 36 Meter lange geschwungene Stahlwand in New York. Die Skulptur löste heftige Reaktionen aus und wurde letztlich wieder von ihrem Standort an der Federal Plaza entfernt. In Deutschland nahm er maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung des Holocaust-Denkmals in Berlin - auch, wenn er sich letztlich aus der Arbeitsgemeinschaft mit dem Architekten Peter Eisenman zurückzog.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 08:00 Uhr