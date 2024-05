US-Künstler Frank Stella ist gestorben

New York: Der US-Künstler Frank Stella ist tot. Er ist im Alter von 87 Jahren zu Hause in Manhattan an Krebs gestorben, berichten "New York Times" und "Washington Post" und berufen sich auf seine Ehefrau. Der Maler und Bildhauer wird zu den bedeutendsten amerikanischen Künstlern seiner Zeit gezählt und machte fast alle Phasen der US-Nachkriegskunst mit. Stellas Werke wurden weltweit ausgestellt. Das New Yorker Museum of Modern Art widmete ihm sogar gleich zwei Retrospektiven.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2024 05:00 Uhr