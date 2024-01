US-Kritiker küren Sandra Hüller zur besten Schauspielerin

Los Angeles: Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist in den USA mit einem weiteren Kritikerpreis ausgezeichnet worden. Der US-Verband National Society of Film Critics ehrte Hüller für ihre Rollen in "Anatomie eines Falls" und im NS-Geschichtsdrama "The Zone of Interest" als beste Schauspielerin. Im Dezember hatte ein anderer Kritiker-Verband Hüller ausgezeichnet. Sie ist auch bei den Golden Globes nominiert, die in der Nacht zum Montag vergeben werden.

