US-Kritiker küren Sandra Hüller zur besten Schauspielerin

Los Angeles: Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist für ihre Hauptrolle im Historienfilm "The Zone of Interest" und im Justizthriller "Anatomie eines Falls" mit dem Preis der Filmkritiker für das beste Schauspiel ausgezeichnet worden. Wie deren Verband gestern Abend mitteilte, erhält die 45-Jährige die Auszeichnung bei einer Gala am 13. Januar. In "The Zone of Interest" spielt Hüller die Frau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß, in "Anatomie eines Falls" verkörpert sie eine Schriftstellerin unter Mordverdacht. Das Votum der Filmkritiker ist ein wichtiger Gradmesser für die Oscar-Verleihung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 08:00 Uhr