US-Kongress will Truppenabzug aus Deutschland stoppen

Washington: Der US-Kongress blockiert das Vorhaben von Präsident Trump, amerikanische Truppen so schnell wie möglich aus Deutschland abzuziehen. Das geht aus einem Entwurf für den Verteidigungshaushalt 2021 hervor, auf den sich Demokraten und Republikaner gestern geeinigt haben. Darin heißt es, das Verteidigungsministerium müsse darlegen, ob der Abzug im nationalen Sicherheitsinteresse der USA sei und welche Auswirkungen er für die Sicherheit der Verbündeten und Partner der USA in Europa habe. Erst 120 Tage, nachdem ein entsprechender Bericht vorgelegt worden ist, dürfe die Truppenstärke der US-Soldaten in Deutschland 34.500 unterschreiten. Das US-Verteidigungministerium hatte im Juli angekündigt, die Zahl der in Deutschland stationierten Soldaten auf 24.000 zu reduzieren. Trump hatte den Abzug mit zu niedrigen deutschen Verteidigungsausgaben begründet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 06:00 Uhr