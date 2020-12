US-Kongress will Truppenabzug aus Deutschland stoppen

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der US-Kongress will den vom amtierenden Präsidenten Trump geplanten Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland vorerst blockieren. Das geht aus dem Entwurf für das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt hervor, auf den sich Demokraten und Republikaner geeinigt haben. Darin heißt es, der US-Verteidigungsminister müsse in einem Bericht an den Kongress darlegen, ob ein solcher Abzug im nationalen Interesse der USA wäre. Frühestens 120 Tage danach dürfe die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten die Grenze von 34.500 unterschreiten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.12.2020 05:00 Uhr