US-Kongress kippt erstmals ein Veto Trumps

01.01.2021 23:00 Uhr

Washington: Erstmals in der Amtszeit von Donald Trump hat der US-Kongress ein Veto des Präsidenten gekippt. Nach dem Repräsentantenhaus überstimmte auch der Senat Trumps Einspruch gegen das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt mit der dafür nötigen Zweidrittelmehrheit. Das umfangreiche Gesetzespaket kann jetzt trotz fehlender Unterschrift Trumps in Kraft treten. Der Präsident hatte sich unter anderem wegen eines Streits über die Reglementierung von Online-Plattformen gegen den Gesetzesentwurf gestemmt. In dem Gesetzespaket wird unter anderem auch festgeschrieben, dass der massive Abzug von US-Soldaten aus Deutschland vorerst blockiert wird. In seiner Amtszeit hatte Trump zuvor bereits acht Mal ein Veto gegen Gesetzespläne aus dem Kongress eingelegt. In den Parlamentskammern war jedoch noch nie die notwendige Zweidrittelmehrheit zustande gekommen, um sein Veto zu überstimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 23:00 Uhr