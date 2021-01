US-Kongress bestätigt Bidens Wahlsieg - Trump sagt Machtübergabe zu

Steinmeier und Merkel bestürzt über Gewalt am Sitz des US-Parlaments

Berlin Bundespräsident Steinmeier hat sich bestürzt über die Gewalt am Sitz des US-Parlaments in Washington gezeigt. Dort habe ein bewaffneter Mob, aufgestachelt vom amtierenden Präsidenten, einen Angriff auf die Demokratie selbst verübt, sagte der Bundespräsident. Der friedliche Machtwechsel aber sei ein Grundstein der Demokratie. Die Ausschreitungen seien das Ergebnis von Lügen und noch mehr Lügen gewesen, von Spalterei und Demokratieverachtung. Der Angriff auf das Kapitol bedeute eine Zäsur für die USA. Demokratie sei aber stärker als der Hass, so Steinmeier. Unter einem Präsidenten Biden werde die Fackel der Demokratie bald wieder heller leuchten. Auch mit Blick auf die Bundestags- und Landtagswahlen in Deutschland sagte Steinmeier, Demokratie brauche Respekt vor ihren Regeln. Steinmeier schloss mit den Worten, die Demokratie sei wichtiger als alle unsere Differenzen. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel erklärt, Präsident Trump habe sich nicht an die Grundregeln der Demokratie gehalten, nach denen nach Wahlen Gewinner und Verlierer ihre Rolle akzeptieren müssten. Vielmehr habe Trump gestern nochmals Zweifel an dem Wahlergebnis geschürt und so erst diese beispiellose Nacht in Washington möglich gemacht, so die Kanzlerin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2021 11:00 Uhr