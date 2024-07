US-Komiker Bob Newhart ist tot. Er starb nach Angaben seines Sprechers im Alter von 94 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles. Newhart startete seine Karriere Anfang der 1960 Jahre und wurde für seine Comedy unter anderem mit einem Grammy ausgezeichnet. Dem deutschen Publikum war er zuletzt vor allem durch seine Gastrolle als Professor Proton in der Serie "The Big Bang Theory" bekannt. Dafür erhielt er auch einen Emmy.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.07.2024 02:00 Uhr