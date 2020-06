US-Kampfjet in die Nordsee gestürzt

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Bei einem Übungsflug über der Nordsee ist ein amerikanisches Kampfflugzeug abgestürzt. Der Jet vom Typ F15 sei in der Früh von einem US-Stützpunkt im Osten Großbritanniens gestartet, teilte eine Sprecherin der US-Luftwaffe mit. Laut der britischen Nachrichtenagentur PA verunglückte die Maschine östlich der Küste Englands. Das Schicksal des Piloten, der offenbar allein an Bord war, und die Unglücksursache sind noch unklar. Britische Such- und Rettungstrupps suchen nach der Absturzstelle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 17:00 Uhr