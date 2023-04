US-Justizministerium will Berufung gegen Verbot von Abtreibungspille einlegen

Meldungsarchiv - 08.04.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wahington: Die US-Regierung hat die von einem Bundesrichter in Texas verfügte Aussetzung der Zulassung für die gängigste Abtreibungspille in den Vereinigten Staaten scharf kritisiert. Wie das Justizministerium bekanntgab, verurteilt die Regierung das von einem Richter in Texas verhängte Urteil. Das Ministerium werde Berufung einlegen und einen Aufschub der Entscheidung beantragen. US-Vizepräsidentin Harris sagte, das Urteil bedrohe die Rechte von Frauen im ganzen Land.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2023 05:00 Uhr