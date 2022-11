US-Justizminister ernennt Sonderermittler für Trump-Untersuchungen

Nachrichtenarchiv - 19.11.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Das US-Justizministerium hat einen Sonderermittler ernannt, um die Untersuchungen gegen Ex-Präsident Trump zu leiten. Staatsanwalt Jack Smith beaufsichtigt die Ermittlungen, er hat unter anderem bereits am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gearbeitet. US-Justizminister Garland begründete die Entscheidung damit, dass mit der Ankündigung Trumps, 2024 erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren, ein "öffentliches Interesse" vorliege. Trump bezeichnete die Ernennung eines Sonderermittlers als "politisch motiviert" und "unfair". Dem Sender Fox News sagte er, das sei die schlimmste Politisierung der Justiz in der US-Geschichte. Bei den Ermittlungen, die derzeit gegen Trump laufen, geht es unter anderem um Geheimdokumente, die in seinem Privathaus Mar-a-Lago beschlagnahmt wurden. Auch der Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 soll durch den neuen Sonderermittler untersucht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2022 06:15 Uhr