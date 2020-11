US-Justizminister erlaubt Untersuchungen zu angeblichem Wahlbetrug

Nachrichtenarchiv - 10.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Im Tauziehen um den Sieg der US-Präsidentschaft hat sich jetzt Justizminister Barr eingeschaltet. Er ermächtigte Staatsanwälte, den Vorwürfen über angeblichen Wahlbetrug nachzugehen, noch bevor die Endergebnisse vorliegen. Das berichten mehrere US-Medien. Normalerweise dürfen Staatsanwälte erst dann tätig werden, wenn es Endergebnisse gibt. Dies könnte in einzelnen Bundesstaaten noch Tage oder Wochen dauern. Barr betonte jedoch in seinem Schreiben, es müsse klare und glaubwürdige Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten geben, die den Wahlausgang beeinflusst haben könnten. - Trump kündigte unterdessen weitere Klagen gegen das Wahlergebnis an, unter anderem im Bundesstaat Pennsylvania. Trump weigert sich seit Bekanntgabe des Wahlsiegs seines demokratischen Herausforderes Biden, diesen anzuerkennen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2020 08:00 Uhr