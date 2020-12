US-Justizminister Barr reicht seinen Rücktritt ein

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Justizminister Barr hat seinen Rücktritt eingereicht. In einem von US-Präsident Trump bei Twitter veröffentlichten Rücktrittsschreiben heißt es, Barr werde sein Amt am 23. Dezember niederlegen. Weiter lobte Barr darin Trumps - so wörtlich - "historischen Rekord". Der Präsident habe dazu beigetragen, die Wirtschaft anzukurbeln, das Militär zu stärken und die illegale Einwanderung einzudämmen. Zuletzt geriet Barr im Streit über das Ergebnis der US-Wahl in Trumps Visier. Barr hatte Anfang Dezember gesagt, anders als von Trump behauptet, gebe es bislang keine Hinweise für großangelegten Betrug bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.12.2020 02:00 Uhr