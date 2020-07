US-Justiz darf Trumps Steuerunterlagen einsehen

Nachrichtenarchiv - 09.07.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Staatsanwaltschaft in New York Einsicht in Steuererklärungen von Präsident Trump erlaubt. Zur Begründung hieß es, der Präsident genieße keine absolute Immunität. Der Kongress erhält allerdings keinen Einblick. Hintergrund sind Ermittlungen um eine mutmaßliche Schweigegeldzahlung des Präsidenten an eine Pornodarstellerin sowie seine früheren Geschäftsbeziehungen zu Russland.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 09.07.2020 18:00 Uhr